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Россия. Премьер-лига

Ветераны «Спартака» написали открытое письмо Алекперову

12 Августа 2021 • 21:02 Комментировать (3)
Спартак Москва
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Урал
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14.08 17:30
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев, защищавший цвета московского клуба во второй половине 20-го века, поделился информацией, что ветераны команды обратились к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Письмо было написано с целью указать на оплошности руководства, в частности критике подверглась деятельность владельца Леонида Федуна. Полная версия была опубликована«РБ Спорт», в ней несколько раз фигурирует фамилия действующего президента. Ветераны недовольны тем, что «Спартак» больше не ассоциируется у зрителей с благородством и честью, а исключительно с постоянными скандалами. «Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию (прим. – «Лукойл» Алекперова)», - написано в обращении.

Ветераны надеются, что Алекперов вмешается в дела команды и прекратит весь этот бардак, по поводу которого дискутируют фанаты и близкие к коллективу москвичей люди.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Вагит Алекперов РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
12 Августа 2021 в 21:48
Завтра в школу с родителями......ой, с детьми.....и с женой.... Да плевали они на всех. Им прикольно,и ладно, а футбол, болнльщики, это так скучно, нудно, работать мозгами надо. Про таких говорят-"денги то у нас есть, у нас мозгов не хватает"
JUMPER
12 Августа 2021 в 22:32
Фидулу мозгами там особо не надо напрягмться...))) для этого существуют грамотные футбольные менеджеры...а не всякий сброд...
779
12 Августа 2021 в 21:22
Не знаю как переживут этот вселенский позор Лукойл и Алекперов с Федуном. Один выход - подарить на днюху все акции и активы Ловчеву, чтобы тот славил Спартак во веки веков.
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