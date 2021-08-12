Ветераны «Спартака» написали открытое письмо Алекперову

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев, защищавший цвета московского клуба во второй половине 20-го века, поделился информацией, что ветераны команды обратились к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Письмо было написано с целью указать на оплошности руководства, в частности критике подверглась деятельность владельца Леонида Федуна. Полная версия была опубликована«РБ Спорт», в ней несколько раз фигурирует фамилия действующего президента. Ветераны недовольны тем, что «Спартак» больше не ассоциируется у зрителей с благородством и честью, а исключительно с постоянными скандалами. «Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию (прим. – «Лукойл» Алекперова)», - написано в обращении.

Ветераны надеются, что Алекперов вмешается в дела команды и прекратит весь этот бардак, по поводу которого дискутируют фанаты и близкие к коллективу москвичей люди.