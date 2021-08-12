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Россия. Премьер-лига

Карасёв - главный судья матча «Локомотив» - «Зенит»

12 Августа 2021 • 12:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1.40 4.50 8.50
14.08 17:30
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РФС утвердил судейские бригады на поединки четвертого тура Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Центральную встречу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» обслужит Сергей Карасёв. На поединке «Ростов» - ЦСКА отработает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Домашний матч «Спартака» против екатеринбургского «Урала» доверили Евгению Кукуляку.

С остальными судейскими назначениям можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

По итогам трех туров лидирует «Зенит», второе место занимает «Рубин», а топ-3 замыкает «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Карасёв
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