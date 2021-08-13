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Россия. Премьер-лига

​Понсе: «Спартак» надеется вернуться в гонку в чемпионате»

13 Августа 2021 • 14:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1.40 4.50 8.50
14.08 17:30
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«Спартак» неудачно начал новый сезон. Помимо вылета из Лиги чемпионов, «красно-белые» плохо стартовали в чемпионате, раздобыв всего лишь три зачётных балла в трёх стартовых турах. По поводу сложившейся ситуации в интервью клубной пресс-службе высказался Эсекель Понсе.

«Наша команда попала в непростую ситуацию, это факт. На сборах «Спартак» показывал результативный футбол, но сейчас с этим стало сложнее. Тем не менее мы надеемся, что уже в ближайшем матче получится исправить положение дел и вернуться в гонку», - приводятся слова Понсе на страницах сайта «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 14 августа. В этот день команда Руя Витории на своём поле примет «Урал». Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в момент, когда стрелки часов покажут 17:30.

Добавим, что после вылета из Лиги чемпионов «Спартак» продолжит выступление на групповой стадии Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекель Понсе
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