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Россия. Премьер-лига

Витория: «Сегодня нужно дать достойный ответ после всего того, что произошло»

14 Августа 2021 • 17:23 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Урал
1.40 4.50 8.50
1-й тайм
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В подобных ситуациях все, что можно сделать, это как можно более сложно изолироваться от них, сконцентрироваться непосредственно на своей работы. Касаемо отборочных игр Лиги чемпионов, к сожалению, мы не смогли пройти «Бенфику», сложный соперник для нас оказался. Сейчас на данный момент мы полностью сконцентрированы на первенстве России, готовились к сегодняшней игре, надеялись, что ребята сегодня выйдут и покажут хороший футбол. Через немножко времени - Лига Европы.

- «Спартак» сыграл на два матча больше, чем «Урал», с учетом квалификации Лиги чемпионов. Как вы считаете, это говорит о лучшей форме вашей команды, с учетом того, что вы форсировали подготовку  и готовились к матчам с «Бенфикой», или у вас есть проблемы, и у «Урала» может быть больше физических сил?

- График был у нас непростой, на восстановление и подготовку времени практически не было с учетом того, что сразу после матча с «Бенфикой» мы целый день летели в Москву, у нас не было тренировки. То есть, у нас  на восстановление было минимальное количество времени. В этом плане, конечно же, хотелось иметь полный недельный микроцикл к матчу, но ситуация такая, ее изменить нельзя. Уверен, что ребята, несмотря на такой короткий промежуток между матчами, сегодня готовы к игре. В любом случае, нам сегодня нужно дать достойный ответ после всего того, что произошло. «Урал» - хорошая команда, мы верим в свои силы. Уверен, что мы сегодня покажем достойный футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
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