Витория прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Уралом»

Наставник московского «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от игры своих подопечных в поединке против «Урала» в рамках четвертого тура РПЛ.

Тренер отметил, что победу команда добыла тяжело, но заслуженно. Витория подчеркнул, что команде не удавалось отметиться в воротах соперника во второй раз, поэтому футболисты решили сыграть на удержание счета.

«Во второй половине было видно, что не хватает свежести ребятам, но было важно победить сегодня», - заявил португалец на пресс-конференции.

«Спартак» переиграл «Урал» минимально (1:0), добавив в свою копилку три зачетных балла и поднявшись на восьмую строку в таблице.