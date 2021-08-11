«Спартак» хочет приобрести футболиста «Фенербахче» Димитриоса Пелкаса.

Московская команда уже сделала официальное предложение в размере 8,5 миллионов евро. Однако, турецкий клуб этот запрос отклонил, потому что хочет, минимум 13 миллионов евро, об этом сообщает Krampon Sport.

Ранее сообщалось, что грецким полузащитником интересовались клубы Германии, Франции, Италии, a также, казанский «Рубин».

Пелкас защищает цвета «жёлтых канареек» c октября 2020 года. За это время игрок провёл 34 матча, в которых забил восемь голов и сделал восемь голевых передач.

За сборную Греции Димитриос отыграл 20 матчей, где не забил ни одного мяча.