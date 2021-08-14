Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Шалимов: «Давление на «Спартак» большое. Но для нас это не очень хорошо»

14 Августа 2021 • 17:10 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Урал
1.40 4.50 8.50
1-й тайм
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда на предпоследнем месте, у трех команд по одному очку, но мы внизу находимся. Наверное, вот это главная задача была, чтобы игроки встрепенулись, поверили, были более уверенными, приехали сюда более уверенными и выходили на поле сконцентрированными. Обстановка не должна давить на них еще до игры, поэтому мы работали над этим. А так у нас было три тренировки, одна тренировка была у тех, кто играл, восстановительная. Такая полноценная была одна, потом предыгровая, поэтому что-то в плане тактики наиграть было сложно. Могу сказать, команда в нормальном состоянии психологически. Сегодня мы увидим, посмотрим, что произойдет.

«Спартак»? Если говорить по «Спартаку», у них не очень ситуация по результату, давление большое. Но для нас это не очень хорошо на самом деле. Я думаю, что они сегодня выйдут максимально настроенными, и нас ждет серьезная битва.

- Вы сказали, что за три дня сложно что-то наиграть. Значит ли это, что сегодня «Урал» будет больше от соперника отталкиваться?

- Ну нет, не от соперника, игра состоит из обороны  и атаки. Вопрос в том, сколько времени мы будем проводить в атаке, сколько в обороне. Это зависит и от нас, и от соперника.

- У вас уже в голове есть представление, какой вы хотите видеть игру команды, по какой схеме?

- Есть, конечно же, но времени мало, и это всё впереди.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Игорь Шалимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 38 минута Нижний Новгород 0:0 Уфа
Идет 38 минута Спартак Москва 1:0 Урал 1.4 4.5 8.5
14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
14.08  20:00 Ахмат ... Динамо Москва 3.25 3.45 2.2
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.6 3.6 1.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» интересен футболист «Атлетико Минейро» слухи
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» выступит за отмену лимита на легионеров
17:29 · Россия. Премьер-лига
Ловчев выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ 1
17:23 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Сегодня нужно дать достойный ответ после всего того, что произошло»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Давление на «Спартак» большое. Но для нас это не очень хорошо»
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:03 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: В матче с «Нижним Новгородом» нет фаворита
16:59 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Миладиновичу намного лучше, и скоро он приедет сюда в Нижний Новгород»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Ларссон и Понсе - в атаке «Спартака» на матч с «Уралом»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Клаудиньо в «Зенит»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России» 3
15:08 · Россия. ФНЛ
«Енисей» вырвал победу в матче с «Олимпом» в формате 10 на 10 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Химки»: прогноз на матч чемпионата России – 16 августа 2021
14:29 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол, сейчас он на дне»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем
 