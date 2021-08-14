Шалимов: «Давление на «Спартак» большое. Но для нас это не очень хорошо»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда на предпоследнем месте, у трех команд по одному очку, но мы внизу находимся. Наверное, вот это главная задача была, чтобы игроки встрепенулись, поверили, были более уверенными, приехали сюда более уверенными и выходили на поле сконцентрированными. Обстановка не должна давить на них еще до игры, поэтому мы работали над этим. А так у нас было три тренировки, одна тренировка была у тех, кто играл, восстановительная. Такая полноценная была одна, потом предыгровая, поэтому что-то в плане тактики наиграть было сложно. Могу сказать, команда в нормальном состоянии психологически. Сегодня мы увидим, посмотрим, что произойдет.

«Спартак»? Если говорить по «Спартаку», у них не очень ситуация по результату, давление большое. Но для нас это не очень хорошо на самом деле. Я думаю, что они сегодня выйдут максимально настроенными, и нас ждет серьезная битва.

- Вы сказали, что за три дня сложно что-то наиграть. Значит ли это, что сегодня «Урал» будет больше от соперника отталкиваться?

- Ну нет, не от соперника, игра состоит из обороны и атаки. Вопрос в том, сколько времени мы будем проводить в атаке, сколько в обороне. Это зависит и от нас, и от соперника.

- У вас уже в голове есть представление, какой вы хотите видеть игру команды, по какой схеме?

- Есть, конечно же, но времени мало, и это всё впереди.