Четыре игрока «Спартака», благодаря которым команда Витории наконец победила

Оценки футболистам Руя Витории

Игру забудется, результат останется. Сегодня фанаты «Спартака» рады этому тезису, потому что «бодание» против «Урала» вряд ли кому понравилось. Моментов у «красно-белых» было побольше, но для домашней игры с одной из худших команд старта – это норма. А вот минимальный счёт и много нервных отрезков – совсем не норма, «Спартак» даже умудрился уступить во владении мячом.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 12:8, в створ – 6:1, угловые – 5:4. Кто же оказался лучшим футболистом «Спартака» и добыл нужный результат? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Не было фактически работы у Маскименко, поэтому он позволил себе пару неудачных выносов. Видимо, застоялся. В концовке уверенно играл на выходе, однако нервных клеток потратил больше, чем сохранил.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,5. Крайние защитники «Спартака» максимально старались играть на своей половине поля, что для них совсем несвойственно. Пять перехватов сделал Рассказов, но далее сразу от мяча избавлялся. Сыграл надёжно, неброско.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. Хорош был центр обороны «Спартака». Масса перехватов, отборов, успевали и до опорной зоны подниматься. У Георгия Джикии в активе 43 точные передачи, одна из них – голевая скидка на Романа Зобнина.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,0. Жиго тоже действовал полезно. Он соорудил и разогнал отличную контратаку для Понсе. Начал голевой угловой скидкой на Георгия Джикию, да и вообще был непроходим для соперников. При этом отлично играл на опережение, совершив 3 перехвата.

АЙРТОН – 5,0. Как-то грустно без бразильца в атаке. А когда Айртон не атакует, ему негде набирать полезные действия. Из зоны бразильца Кулаков выполнил три очень острых кросса, дважды сделав передачу вообще без сопротивления.

РОМАН ЗОБНИН – 8,0. Наконец-то Роман ответил на критику, повалившуюся на него со всех сторон. Сегодня Зобнин был похож не себя. В центре поля успевал ко всем эпизодам, заработал три штрафных удара, трижды разгонял атаку диагоналями. Забил победный гол в акробатическом стиле.

АЛЕКС КРАЛ – 6,0. Без блеска отыграл чех, но черновой работой себя загрузил неплохо. Пять перехватов выполнил, а все шесть его передач на длинную дистанцию достигли адресата. Хотя по активности, конечно, сильно уступил Зобнину.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – 5,0. Всё чаще Ломовицкий оказывается в стартовом составе, но пока не спешит убеждать Виторию в правильности выбора. Всего 14 точных передач, из которых ни одна ситуацию не обострила.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,0. Так классно начал матч Зелимхан – сначала отдал шикарную диагональ на Понсе, потом дриблингом разорвал правый фланг. Но эти эпизоды приходилось вспоминать весь матч. Потихоньку Бакаев растворился, собрав всего 12 точных передач за игру, а на 69-й минуте был заменён.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,0. Очень долго Витория не менял Ларссона, надеясь на чудо, но Джордан так и не смог прийти в себя. Сегодня не получалось ничего – два отличных момента запорол, острых атак не придумал и вообще был слабым звеном «красно-белой» атаки.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 7,5. А вот Понсе отработал на славу. Два момента, бездарно запоротые Ларссоном, как раз созданы его усилиями. Эсекьель отлично открывался, ускользал от защитников при длинных передачах и далее развивал наступления. Проделал и много черновой работы, выставив линию высокого прессинга.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РЕЗИУАН МИРЗОВ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.