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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: «Неймар отлично играет, но ему следует поладить с болельщиками»

16 Октября 2022 • 01:38 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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Через 18 ч. 44 мин.

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен дал совет нынешней звезде команды Неймару.

По словам француза, 30-летний нападающий недостаточно близок с болельщиками, и ему следует уладить возникшие ранее разногласия.

«Неймара часто критиковали и критикуют до сих пор, он был главной мишенью. Складывается ощущение, что из-за этого он не хочет связываться с болельщиками «ПСЖ».

Думаю, решение этой проблемы зависит от него. Болельщикам нравятся игроки, любящие клуб и гордящиеся возможностью представлять его цвета. Ему следует почаще праздновать победы с фанатами, фотографироваться с ними и всё такое. Это единственное, чего ему не хватает сейчас, поскольку в этом сезоне он в полном порядке на футбольном поле», – заявил Ротен в интервью французским СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Неймар
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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