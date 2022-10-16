Ротен: «Неймар отлично играет, но ему следует поладить с болельщиками»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен дал совет нынешней звезде команды Неймару.

По словам француза, 30-летний нападающий недостаточно близок с болельщиками, и ему следует уладить возникшие ранее разногласия.

«Неймара часто критиковали и критикуют до сих пор, он был главной мишенью. Складывается ощущение, что из-за этого он не хочет связываться с болельщиками «ПСЖ».

Думаю, решение этой проблемы зависит от него. Болельщикам нравятся игроки, любящие клуб и гордящиеся возможностью представлять его цвета. Ему следует почаще праздновать победы с фанатами, фотографироваться с ними и всё такое. Это единственное, чего ему не хватает сейчас, поскольку в этом сезоне он в полном порядке на футбольном поле», – заявил Ротен в интервью французским СМИ.