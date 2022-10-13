Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе хотел покинуть «ПСЖ» в августе

13 Октября 2022 • 22:18 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.37 X 5.20 2 7.80
16.10 21:45

Продолжают появляться различные слухи относительно возможного ухода Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

По информации журналиста Ромена Молина, форвард уведомил руководство французского гранда о желании сменить клуб ещё в августе. Причиной для этого стали невыполненные обещания по подписанию футболистов во время летнего трансферного окна.

Напомним, что последние дни активно циркулируют слухи о переезде Мбаппе, фаворитом в борьбе за которого считается мадридский «Реал». Однако руководители «королевского» клуба и «Пари Сен-Жермен» против подобной сделки, несмотря на желание футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Ромен Молина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Страсбург Страсбург
Лилль Лилль
2.85 3.40 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
22:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» подпишет Мбаппе, если это будет возможно
22:18 · Франция. Лига 1
Мбаппе хотел покинуть «ПСЖ» в августе
20:45 · Испания. Ла Лига
Чуамени – одна из причин разлада между Мбаппе и «ПСЖ»
18:32 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» выступил с заявлением после слухов о создании клубом «армии фейковых аккаунтов» 4
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»
14:50 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» рассказали о сложном характере Мбаппе
13:03 · Франция. Лига 1
Каррагер: «В Мбаппе слишком много эгоизма и желания властвовать»
11:45 · Франция. Лига 1
Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» при одном условии 1
10:16 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе: «Горжусь тем, каким человеком стал Килиан»
04:51 · Франция. Лига 1
В Марселе «опустили» Мбаппе
02:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ уверен в сохранении Хави Симонса, несмотря на пункт о возвращении в «ПСЖ» за 12 млн
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
21:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» летом
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе претендуют два клуба 2
19:24 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» решительно опровергли информацию об «армии фейковых аккаунтов»
Все новости
Рекомендуем