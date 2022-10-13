Мбаппе хотел покинуть «ПСЖ» в августе

Продолжают появляться различные слухи относительно возможного ухода Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

По информации журналиста Ромена Молина, форвард уведомил руководство французского гранда о желании сменить клуб ещё в августе. Причиной для этого стали невыполненные обещания по подписанию футболистов во время летнего трансферного окна.

Напомним, что последние дни активно циркулируют слухи о переезде Мбаппе, фаворитом в борьбе за которого считается мадридский «Реал». Однако руководители «королевского» клуба и «Пари Сен-Жермен» против подобной сделки, несмотря на желание футболиста.