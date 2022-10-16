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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси увеличил отрыв от преследователей по количеству ударов в каркас

16 Октября 2022 • 22:31 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
1 1.48 X 4.70 2 6.20
2-й тайм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с поразительной регулярностью попадает в стойки чужих ворот.

На 35-й минуте встречи против «Марселя», проходящей в эти минуты, аргентинец вновь угодил в каркас – уже в 14-й раз в рамках чемпионата Франции с начала прошлой кампании. Как отмечает Opta, по этому показателю 35-летний футболист опережает ближайшего преследователя на четыре попадания.

Впрочем, удары Месси нередко оказываются точными: в его активе восемь забитых мячей в 13 поединках нынешнего сезона во всех турнирах. Также звёздный форвард парижан восемь раз ассистировал товарищам по команде.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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