Месси увеличил отрыв от преследователей по количеству ударов в каркас

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с поразительной регулярностью попадает в стойки чужих ворот.

На 35-й минуте встречи против «Марселя», проходящей в эти минуты, аргентинец вновь угодил в каркас – уже в 14-й раз в рамках чемпионата Франции с начала прошлой кампании. Как отмечает Opta, по этому показателю 35-летний футболист опережает ближайшего преследователя на четыре попадания.

Впрочем, удары Месси нередко оказываются точными: в его активе восемь забитых мячей в 13 поединках нынешнего сезона во всех турнирах. Также звёздный форвард парижан восемь раз ассистировал товарищам по команде.