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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – о победе «ПСЖ»: «Жаль, что забили всего один мяч»

17 Октября 2022 • 02:08 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
окончен

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сожалеет об упущенных голевых шансах в матче Лиги 1 против «Марселя» (1:0).

«Мы хорошо начали игру, создали несколько моментов. После этого соперник начал доставлять нам некоторые трудности, но мы знали, что легко не будет. Я доволен общей картиной матча, однако жаль, что мы забили всего один гол. Думаю, мы заслужили победу», – заявил главный тренер парижан.

Единственный гол в матче забил Неймар, откликнувшийся на передачу Килиана Мбаппе в конце первого тайма.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 29 очками после 11 туров, опережая «Лорьян» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Кристоф Галтье
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