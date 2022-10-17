Галтье – о победе «ПСЖ»: «Жаль, что забили всего один мяч»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сожалеет об упущенных голевых шансах в матче Лиги 1 против «Марселя» (1:0).

«Мы хорошо начали игру, создали несколько моментов. После этого соперник начал доставлять нам некоторые трудности, но мы знали, что легко не будет. Я доволен общей картиной матча, однако жаль, что мы забили всего один гол. Думаю, мы заслужили победу», – заявил главный тренер парижан.

Единственный гол в матче забил Неймар, откликнувшийся на передачу Килиана Мбаппе в конце первого тайма.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 29 очками после 11 туров, опережая «Лорьян» на три балла.