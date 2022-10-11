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Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Мбаппе саботировал матч Лиги 1 из-за разногласий с руководством «ПСЖ» слухи

11 Октября 2022 • 21:38 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

По информации Le Parisien, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обманул руководство французского гранда перед первым матчем текущего сезона Лиги 1.

Сообщается, что нападающий саботировал поединок против «Клермона» из-за несогласий с Нассером Аль-Хелаифи, а не по причине травмы. Мбаппе почувствовал обман со стороны катарских владельцев «ПСЖ», которые не смогли воплотить в реальность планы, которые предоставляли форварду при обсуждении контракта в мае.

Напомним, что сегодня появилось огромное количество информации о желании Килиана сменить клуб. Приоритетным вариантом для чемпиона мира – 2018 до сих пор является мадридский «Реал».
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Alex1972
11 Октября 2022 в 21:52
Забирайте, парижско-катарская земля не обеднеет... Хе-хе...
ингерман
11 Октября 2022 в 21:43
ага.. патом в реале начнец усех падминац.. дуй-па-халадку.. )))
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