По информации Le Parisien, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обманул руководство французского гранда перед первым матчем текущего сезона Лиги 1.

Сообщается, что нападающий саботировал поединок против «Клермона» из-за несогласий с Нассером Аль-Хелаифи, а не по причине травмы. Мбаппе почувствовал обман со стороны катарских владельцев «ПСЖ», которые не смогли воплотить в реальность планы, которые предоставляли форварду при обсуждении контракта в мае.

Напомним, что сегодня появилось огромное количество информации о желании Килиана сменить клуб. Приоритетным вариантом для чемпиона мира – 2018 до сих пор является мадридский «Реал».

