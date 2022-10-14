​Галтье рассказал о состоянии Месси

Лионель Месси пропустил несколько последних игр из-за дискомфорта, который он ощутил в первой игре против «Бенфики» в Лиге чемпионов на прошлой неделе. На пятничной пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий по поводу состояния звёздного аргентинского форварда.

«Лео готов к игре. Сегодня утром он нормально тренировался. Но мы ещё посмотрим, как он отреагирует на тренировки», - сказал Галтье журналистам.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 16 октября. Команда Кристофа Галтье на своём поле сыграет против «Марселя». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.