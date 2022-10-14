Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье рассказал о состоянии Месси

14 Октября 2022 • 15:43 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.35 X 5.40 2 8.00
16.10 21:45

Лионель Месси пропустил несколько последних игр из-за дискомфорта, который он ощутил в первой игре против «Бенфики» в Лиге чемпионов на прошлой неделе. На пятничной пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий по поводу состояния звёздного аргентинского форварда.

«Лео готов к игре. Сегодня утром он нормально тренировался. Но мы ещё посмотрим, как он отреагирует на тренировки», - сказал Галтье журналистам.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 16 октября. Команда Кристофа Галтье на своём поле сыграет против «Марселя». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Страсбург Страсбург
Лилль Лилль
2.60 3.25 2.85
Видео
15.10.22 в 18:00
Лорьян Лорьян
Реймс Реймс
2.33 3.25 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
15:43 · Франция. Лига 1
​Галтье рассказал о состоянии Месси
15:34 · Франция. Лига 1
​Галтье раскритиковал журналистов после вопроса о Мбаппе
15:12 · Голландия. Эредивизие
​Хави Симонс подтвердил наличие в его контракте пункта выкупа для «ПСЖ»
14:08 · Франция. Лига 1
Месси возобновил тренировки с «ПСЖ»
09:48 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на молодого таланта из «Реала»
09:20 · Франция. Лига 1
Фофана прокомментировал разгромное поражение от «Трабзонспора»
07:56 · Франция. Лига 1
Четыре игрока «ПСЖ» недовольны поведением Мбаппе
02:16 · Испания. Ла Лига
Морьентес: «Реал» не должен снова приглашать Мбаппе»
13 Октября
23:37 · Испания. Ла Лига
Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере в «Барселону»
22:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» подпишет Мбаппе, если это будет возможно
22:18 · Франция. Лига 1
Мбаппе хотел покинуть «ПСЖ» в августе
20:45 · Испания. Ла Лига
Чуамени – одна из причин разлада между Мбаппе и «ПСЖ»
18:32 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» выступил с заявлением после слухов о создании клубом «армии фейковых аккаунтов» 4
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»
14:50 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» рассказали о сложном характере Мбаппе
Все новости
Рекомендуем