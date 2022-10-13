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Чемпионат Франции. Лига 1

В Марселе «опустили» Мбаппе

13 Октября 2022 • 04:51 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

В Марселе готовятся к дерби, причем в последующие дни готовиться будут с повышенным настроением после того, как французская команда победила в Лиссабоне и прервала серию из девяти выездных поражений в Лиге чемпионов кряду.

В воскресенье «Марсель» примет «ПСЖ», своего самого принципиального соперника, в связи с чем в Марселе появились плакаты с изображением футболистов «ПСЖ» и анонсом предстоящего поединка.

А изображены на них, конечно же, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. И марсельская публика, как оказалось, не очень отличается от иных подъездных российских «художников». Некоторые баннеры были испорчены вандальными рисунками.

Так, хулиганы пририсовали Месси усы как у Карабаса-барабаса, у Неймара «появился» странный шрам на полголовы, а Мбаппе пририсовали очки как у черепашек ниндзя - а кто-то, вдобавок, дорисовал мужской половой орган. К какой части лица игрока он был приставлен, уточнять не будем.

Такая вот Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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