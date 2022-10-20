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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован на два матча за фол на Неймаре

20 Октября 2022 • 08:43 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
окончен

Во Франции рассмотрели эпизод с грубым нарушением экс-защитника «Спартака» Самуэля Жиго, ныне выступающего за «Марсель», на звездном форварде «ПСЖ» Неймаре.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 постановил, что за этот фол Самуэль будет дисквалифицирован на два поединка. После нарушения на Неймаре защитника удалили с поля.

Из-за дисквалификации Жиго не примет участия в ближайших матчах «Марселя» против «Ланса» и «Страсбурга».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 29-летний защитник принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол, получил две желтые карточки и дважды был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Неймар Самуэль Жиго
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