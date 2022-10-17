Верратти: «ПСЖ» лидирует и побеждает конкурентов»

Лидер средней линии «ПСЖ» Марко Верратти высказался о победе над «Марселем» (1:0) в поединке 11-го тура чемпионата Франции. Автором единственного гола стал бразилец Неймар.

«ПСЖ» боролся и страдал в этом поединке. Мы провели хорошую игру и заслуживали забить второй мяч. В целом, довольны результатом. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице и побеждает прямых конкурентов. Это идеально», - передает слова итальянского полузащитника клубная пресс-служба.

Команда Кристофа Галтье набрала 29 баллов и лидирует в Лиге 1 с 3-очковым отрывом от идущего вторым «Лорьяна». В рамках 12-го тура чемпионата Франции парижский гранд на выезде сыграет против «Аяччо».