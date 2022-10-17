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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти: «ПСЖ» лидирует и побеждает конкурентов»

17 Октября 2022 • 08:51 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
окончен

Лидер средней линии «ПСЖ» Марко Верратти высказался о победе над «Марселем» (1:0) в поединке 11-го тура чемпионата Франции. Автором единственного гола стал бразилец Неймар.

«ПСЖ» боролся и страдал в этом поединке. Мы провели хорошую игру и заслуживали забить второй мяч. В целом, довольны результатом. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице и побеждает прямых конкурентов. Это идеально», - передает слова итальянского полузащитника клубная пресс-служба.

Команда Кристофа Галтье набрала 29 баллов и лидирует в Лиге 1 с 3-очковым отрывом от идущего вторым «Лорьяна». В рамках 12-го тура чемпионата Франции парижский гранд на выезде сыграет против «Аяччо».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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