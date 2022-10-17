Неймар забил юбилейный гол в национальных чемпионатах

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на домашнем стадионе «Парк де Пренс» принимал «Марсель». Столичный клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в противостоянии забил бразильский нападающий Неймар, которому ассистировал Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что для 30-летнего южноамериканца этот гол стал 200-м в национальных чемпионатах. Для достижения этой отметки Неймар провел 329 матчей.

В нынешнем сезоне Лиги 1 бразилец отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами в 11 встречах.

После 11 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате с 3-очковым отрывом.