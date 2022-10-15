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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может выкупить свой контракт в январе

15 Октября 2022 • 14:48 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.35 X 5.30 2 7.80
16.10 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассматривает возможность выкупа своего контракта в январе, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз намерен покинуть парижан из-за разногласий с руководством клуба, которое не выполнило ряд своих трансферных обещаний перед футболистом. В числе главных претендентов на Мбаппе в СМИ называются «Реал», «Ливерпуль» и «Челси».

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 13 матчей, забив в них 12 голов. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 160 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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