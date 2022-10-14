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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» запретил фанатам «Марселя» присутствовать на воскресном матче этих команд

14 Октября 2022 • 18:41 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

Мы уже сообщали о том, что в преддверии французского дерби между «ПСЖ» и «Марселем» во Франции активно накачивается атмосфера - в Марселе, к примеру, уведомляющие о предстоящем матче баннеры с лицами игроков «ПСЖ» исписали похабными рисунками, но и в Париже решили не отставать.

Как сообщает derbyderbyderby.it, болельщикам «Марселя» запретили въезд в Париж в этот день, это сделано на уровне полиции - то есть соответствующее уведомление выпустила именно руководство полиции. В администрации «Марселя» уже выразили глубокое разочарование таким подходом.

Матч состоится 16 октября в 21:45 по московскому времени.

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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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