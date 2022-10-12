Ротен: «Мбаппе подвергает «ПСЖ» огромному давлению»

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Жером Ротен раскритиковал Килиана Мбаппе за желание покинуть клуб.

«Я считаю, что это оказывает огромное давление на клуб. Оно уже было оказано в связи с его отношением, которого он не скрывает. Критика не заставила себя ждать, но он все равно продолжает излучать негатив», – заявил экс-игрок парижан, чьи слова приводит издание RMC Sport. Также Ротен выразил уверенность в том, что Мбаппе не покинет «Парк де Пренс» этой зимой, однако не исключил продолжение трансферной саги в следующее межсезонье.

Напомним, что Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» из-за огромного количества причин. Своим следующим клубом француз видит мадридск й «Реал», однако руководство парижан не хочет отпускать Килиана в «королевский» клуб.

