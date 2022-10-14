​Галтье раскритиковал журналистов после вопроса о Мбаппе

В последние дни в прессе много говорят о будущем Килиана Мбаппе. Сообщалось, что нападающий решил покинуть «ПСЖ» летом. Очередной вопрос о будущем Мбаппе возмутил главного тренера команды Кристофа Галтье.

«Вы, журналисты, никогда не говорите о футболе. На каждой пресс-конференции мы только одну из десяти минут посвящаем футболу. Что бы я ни сказал, вы все равно мне не верите, потому что пишите обратное. Я говорю, что всё в порядке, что команда едина, а вы пишите обратное. Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи», - сказал Галтье представителям СМИ.

«ПСЖ» в настоящий момент готовится к матчу чемпионата Франции против «Марселя».