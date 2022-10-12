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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» использовал «армию фейковых аккаунтов» в социальных сетях слухи

12 Октября 2022 • 17:26 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

«ПСЖ» обвиняют в грязной информационной политике. Как сообщает Mediapart, клуб поручал некоему внешнему агентству создать «армию фейковых аккаунтов» в социальных сетях. Целью клуба якобы была борьба против некоторых СМИ. Также парижане таким образом пытались оказывать давление на некоторых представителей своего клуба. По данным источника, доставалось даже Килиану Мбаппе.

Несколько лет назад с подобными обвинениями сталкивался бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

«ПСЖ» во вторник сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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