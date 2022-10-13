Каррагер: «В Мбаппе слишком много эгоизма и желания властвовать»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о Килиане Мбаппе на фоне слухов о возможном отъезде француза из «Пари Сен-Жермен».

«Дело в том, что мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нём слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты», – цитирует бывшего защитника английской национальной команды издание Daily Star. По мнению Джейми, в жизни Мбаппе должен появиться человек, который твёрдо скажет ему «нет».

Напомним, что слухи связывают Килиана с мадридским «Реалом», однако руководство «ПСЖ» предпочитает вариант с переездом именно в «Ливерпуль», отвергая любые связи с «королевским» клубом.

