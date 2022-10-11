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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри раскритиковал жалобы Мбаппе о своей роли на поле

11 Октября 2022 • 22:59 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

Легендарный французский футболист Тьерри Анри высказался о претензиях Килиана Мбаппе относительно своей роли в составе «Пари Сен-Жермен».

«Я приведу себя в качестве примера. Я не любил, когда в «Барселоне» меня просили играть широко. Я это ненавидел, но приходилось так действовать ради команды. Есть одно правило: когда тренер просит тебя что-то сделать, то ты будешь это выполнять, если действие идёт команде на пользу. В обратном случае у тебя появится аргумент», – приводит слова чемпиона мира и Европы издание CBS Sport.

Напомним, что за сегодняшний день появилось огромное количество слухов о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ» уже этой зимой.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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