«ПСЖ» отцепил «Марсель» от борьбы за первое место

В центральном матче тура во Франции играли «ПСЖ» с «Марселем». В начале игры героем стал Пау Лопес, который парировал опасные удары Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и других. Аргентинец также зарядил со штрафного в перекладину. И все же на 45-й минуте парижане раскатали оборону соперника, последний удар нанес Неймар - гол рикошетом от штанги. Вторая половина также прошла в интересной борьбе с обилием моментов. Шансы гостей ухудшилось после дикой грубости Самуэля Жиго против Неймара - красная карточка.

«ПСЖ» заслуженно победил и ушел в трехочковый отрыв, марсельцы откатились на четвертое место.