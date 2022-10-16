«ПСЖ» отцепил «Марсель» от борьбы за первое место

В центральном матче тура во Франции играли «ПСЖ» с «Марселем». В начале игры героем стал Пау Лопес, который парировал опасные удары Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и других. Аргентинец также зарядил со штрафного в перекладину. И все же на 45-й минуте парижане раскатали оборону соперника, последний удар нанес Неймар - гол рикошетом от штанги. Вторая половина также прошла в интересной борьбе с обилием моментов. Шансы гостей ухудшилось после дикой грубости Самуэля Жиго против Неймара - красная карточка.
«ПСЖ» заслуженно победил и ушел в трехочковый отрыв, марсельцы откатились на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Неймар45'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос• 73'Данилу Перейра25' (Мукиэле Норди (25') •Бернат Хуан•Фабиан Руис•Верратти Марко•Витинью II•Неймар88' (Солер Карлос (88') •Месси Лионель79' (Сарабия Пабло (79') •Мбаппе Килиан
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Байи Эрик44' (Жиго Самуэль (44') • 72'Балерди Леонардо•Клосс Жонатан•Тавареш Нуну71' (Юндер Дженгиз (71') •Ронжье Валентин•Верету Жордан79' (Бамба Дьенг Амаду (79') •Гендузи Маттео•Арит Амин71' (Каборе Исса (71') •Санчес Алексис79' (Гуйе Пап (79')
Запасные: Суарес Луис III•Пайе Димитри•Рубен Бланко•Жерсон Сантос
16 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Бан пользователя