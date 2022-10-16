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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» отцепил «Марсель» от борьбы за первое место

16 Октября 2022 • 23:41 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
окончен

В центральном матче тура во Франции играли «ПСЖ» с «Марселем». В начале игры героем стал Пау Лопес, который парировал опасные удары Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и других. Аргентинец также зарядил со штрафного в перекладину. И все же на 45-й минуте парижане раскатали оборону соперника, последний удар нанес Неймар - гол рикошетом от штанги. Вторая половина также прошла в интересной борьбе с обилием моментов. Шансы гостей ухудшилось после дикой грубости Самуэля Жиго против Неймара - красная карточка.

«ПСЖ» заслуженно победил и ушел в трехочковый отрыв, марсельцы откатились на четвертое место.

Протокол игры  
ПСЖ1:0Марсель
(1:0) Неймар45'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос Маркос  73'Данилу Перейра 25' (Мукиэле Норди ( 25') Бернат ХуанФабиан РуисВерратти МаркоВитинью IIНеймар 88' (Солер Карлос ( 88') Месси Лионель 79' (Сарабия Пабло ( 79') Мбаппе Килиан
Запасные: Экитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльСаншеш РенатуЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
Пау ЛопесМ'Бемба ШансельБайи Эрик 44' (Жиго Самуэль ( 44'  72') Балерди ЛеонардоКлосс ЖонатанТавареш Нуну 71' (Юндер Дженгиз ( 71') Ронжье ВалентинВерету Жордан 79' (Бамба Дьенг Амаду ( 79') Гендузи МаттеоАрит Амин 71' (Каборе Исса ( 71') Санчес Алексис 79' (Гуйе Пап ( 79')
Запасные: Суарес Луис IIIПайе ДимитриРубен БланкоЖерсон Сантос
16 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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