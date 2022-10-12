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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» летом

12 Октября 2022 • 21:22 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.35 X 5.30 2 8.00
16.10 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли покинет команду зимой, но с высокой вероятностью сменит клуб летом.

Известно, что звезду не устраивает отношение со стороны руководства парижан. Ведётся речь о зимнем трансфере, который, впрочем, крайне маловероятен из-за высокой стоимости 23-летнего француза. При этом летом, как утверждает Le Parisien, приобрести форварда можно будет на гораздо более выгодных условиях – до истечения контракта с «ПСЖ» останется всего один год, и в клубе предпочтут заработать на продаже дорогостоящего игрока, а не отпускать его бесплатно в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в 160 млн евро. В 13 матчах сезона 2022/23 футболист отметился 12 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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