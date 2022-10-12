Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли покинет команду зимой, но с высокой вероятностью сменит клуб летом.

Известно, что звезду не устраивает отношение со стороны руководства парижан. Ведётся речь о зимнем трансфере, который, впрочем, крайне маловероятен из-за высокой стоимости 23-летнего француза. При этом летом, как утверждает Le Parisien, приобрести форварда можно будет на гораздо более выгодных условиях – до истечения контракта с «ПСЖ» останется всего один год, и в клубе предпочтут заработать на продаже дорогостоящего игрока, а не отпускать его бесплатно в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в 160 млн евро. В 13 матчах сезона 2022/23 футболист отметился 12 голами.