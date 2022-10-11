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Чемпионат Франции. Лига 1

Возвращение Месси на поле может затянуться

11 Октября 2022 • 02:38 Комментировать
ПСЖ
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Марсель
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16.10 21:45

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рискует пропустить два ближайших матча своей команды.

Аргентинец не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится во вторник, и наставник парижан Кристоф Галтье сообщил, что 35-летний форвард должен восстановиться к следующему поединку чемпионата Франции против «Марселя». Согласно сведениям L’Equipe, возвращение Месси может затянуться: игрок не уверен в своей готовности, поэтому, весьма вероятно, пропустит и игру с «Марселем» в воскресенье.

Лидер сборной Аргентины не хочет рисковать здоровьем в преддверии ЧМ-2022, поэтому согласен перестраховаться и продлить отдых до матча с «Аяччо», который состоится 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аяччо Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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