Возвращение Месси на поле может затянуться

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рискует пропустить два ближайших матча своей команды.

Аргентинец не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится во вторник, и наставник парижан Кристоф Галтье сообщил, что 35-летний форвард должен восстановиться к следующему поединку чемпионата Франции против «Марселя». Согласно сведениям L’Equipe, возвращение Месси может затянуться: игрок не уверен в своей готовности, поэтому, весьма вероятно, пропустит и игру с «Марселем» в воскресенье.

Лидер сборной Аргентины не хочет рисковать здоровьем в преддверии ЧМ-2022, поэтому согласен перестраховаться и продлить отдых до матча с «Аяччо», который состоится 21 октября.