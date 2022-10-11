По данным источника, «Пари Сен-Жермен» может расстаться с гигантской суммой ради приобретения звезды «Милана» Рафаэла Леау.

Летом «Милан» отказался вести переговоры с «Челси», который, по слухам, был готов заплатить порядка 70-80 млн евро за 23-летнего нападающего. Португалец успешно начал нынешний сезон, и теперь речь идёт о совсем других суммах: «ПСЖ» готов выплатить за Леау отступные в размере 150 млн евро, докладывает Media Foot. Руководство «россонери» тем временем продолжает попытки договориться со своим лидером о новом контракте. Действующий договор рассчитан до 2024 года.

Рафаэл Леау записал себе в актив четыре забитых мяча и семь голевых передач в 11 встречах нынешней кампании.