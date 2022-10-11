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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за Леау слухи

11 Октября 2022 • 02:52 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» может расстаться с гигантской суммой ради приобретения звезды «Милана» Рафаэла Леау.

Летом «Милан» отказался вести переговоры с «Челси», который, по слухам, был готов заплатить порядка 70-80 млн евро за 23-летнего нападающего. Португалец успешно начал нынешний сезон, и теперь речь идёт о совсем других суммах: «ПСЖ» готов выплатить за Леау отступные в размере 150 млн евро, докладывает Media Foot. Руководство «россонери» тем временем продолжает попытки договориться со своим лидером о новом контракте. Действующий договор рассчитан до 2024 года.

Рафаэл Леау записал себе в актив четыре забитых мяча и семь голевых передач в 11 встречах нынешней кампании.

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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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