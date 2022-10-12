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Чемпионат Франции. Лига 1

Экитике: «Я знал, что не буду много играть, но выбрал «ПСЖ», чтобы прогрессировать»

12 Октября 2022 • 11:49 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал ситуацию с маленьким количеством игрового времени. Футболист в этом сезоне суммарно провёл всего 135 минут в чемпионате Франции.

«Я изначально знал, что не буду много играть. Я выбрал «ПСЖ», потому что клуб предложил мне долгосрочный проект, где я буду прогрессировать. Думаю, что выбрал идеальную команду для этого. «ПСЖ» ждёт, что я стану для клуба идеальным нападающим», – цитирует Экитике журналист Адриен Гренье.

Напомним, Экитике в прошлом сезоне выступал за «Реймс», в составе которого забил 10 голов в чемпионате Франции. Летом футболист перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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