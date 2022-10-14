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Чемпионат Франции. Лига 1

Эвра может оказаться за решёткой

14 Октября 2022 • 23:23 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.35 X 5.40 2 8.00
16.10 21:45

Известному в прошлом французскому футболисту Патрису Эвра предстоит ответить в суде за события, имевшим место в 2019 году, когда после одного из матчей Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эвра разошелся во взглядах с оппонентом и сделал несколько заявлений, которые впоследствии были растиражированы в социальных сетях и расценены как гомофобия.

Эвра, понимая, что отрицать сказанное бессмысленно, строит свою защиту на том, что он не знал, что его слова будут записаны и растиражированы. В понедельник ему предстоит суд, и самым суровым наказанием, сообщает французское издание L'Equipe, может стать тюремный срок на один год, плюс штраф в 45 тысяч евро.

Но если его высказывания будут расценены как личное мнение, высказанное в частной беседе, а не публичное заявление (на это рассчитывает сам футболист), то ему удастся легко отделаться - штраф в 1500 евро и все.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Патрис Эвра
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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