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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в январе

12 Октября 2022 • 12:38 Комментировать
Сельта
...
Реал Сосьедад
1 2.55 X 3.25 2 2.80
16.10 15:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в январское трансферное окно. Напомним, француз хочет покинуть парижан, так как чувствует, что руководство его предало.

«Придёт ли Мбаппе в январе? Вы должны быть очень смелыми, чтобы задать мне подобный вопрос. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я не должен этого делать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» не хочет продавать Мбаппе в мадридский «Реал», так как между руководством клубов испортились отношения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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