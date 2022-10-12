Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в январе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в январское трансферное окно. Напомним, француз хочет покинуть парижан, так как чувствует, что руководство его предало.

«Придёт ли Мбаппе в январе? Вы должны быть очень смелыми, чтобы задать мне подобный вопрос. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я не должен этого делать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» не хочет продавать Мбаппе в мадридский «Реал», так как между руководством клубов испортились отношения.