Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не был близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, семья французского футболиста вела переговоры с «канонирами», когда Мбаппе был ещё ребёнком, но сделка была очень далека от своего завершения.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Всего в составе парижан форвард провёл 230 матчей, забив в них 183 гола и отдав 88 результативных передач. Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции имеет разногласия с руководством своего нынешнего клуба, из-за чего существует вероятность того, что игрок покинет «ПСЖ» следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает звёздного нападающего в 160 миллионов евро. Отметим, что француз является самым дорогим футболистом в мире.