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Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»

13 Октября 2022 • 15:34 Комментировать
Лидс
...
Арсенал
16.10 16:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не был близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, семья французского футболиста вела переговоры с «канонирами», когда Мбаппе был ещё ребёнком, но сделка была очень далека от своего завершения.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Всего в составе парижан форвард провёл 230 матчей, забив в них 183 гола и отдав 88 результативных передач. Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции имеет разногласия с руководством своего нынешнего клуба, из-за чего существует вероятность того, что игрок покинет «ПСЖ» следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает звёздного нападающего в 160 миллионов евро. Отметим, что француз является самым дорогим футболистом в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИДС АРСЕНАЛ
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