Фанатов «Марселя» не пустят на игру с «Пари Сен-Жермен»

Поклонники «Марселя» не смогут поддержать свою команду на одном из самых принципиальных матчей французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен».

По информации L’Equipe, решение о запрете фанатам «Олимпика» посещать «Парк де Пренс» готовят органы правопорядка. Для справедливости аналогичную меру предосторожности планируют сделать и на ответный поединок, который пройдёт на юге Франции в конце февраля. Причиной для запрета являются тяжелые взаимоотношения между болельщиками команд.

В текущем сезоне «ПСЖ» и «Марсель» находятся в тройке лидеров Лиги 1. Отставание «Олимпика» от первого места составляет всего три балла. Напомним, что принципиальный поединок пройдёт 16 октября в столице Франции.

