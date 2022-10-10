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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанатов «Марселя» не пустят на игру с «Пари Сен-Жермен»

10 Октября 2022 • 22:38 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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16.10 21:45

Поклонники «Марселя» не смогут поддержать свою команду на одном из самых принципиальных матчей французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен».

По информации L’Equipe, решение о запрете фанатам «Олимпика» посещать «Парк де Пренс» готовят органы правопорядка. Для справедливости аналогичную меру предосторожности планируют сделать и на ответный поединок, который пройдёт на юге Франции в конце февраля. Причиной для запрета являются тяжелые взаимоотношения между болельщиками команд.

В текущем сезоне «ПСЖ» и «Марсель» находятся в тройке лидеров Лиги 1. Отставание «Олимпика» от первого места составляет всего три балла. Напомним, что принципиальный поединок пройдёт 16 октября в столице Франции.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Пари Сен-Жермен
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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