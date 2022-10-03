Месси не против продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не против продлить контракт с парижским клубом. Напомним, нынешнее соглашение аргентинца истекает по окончанию нынешнего сезона.

По информации от журналиста Адриена Гренье, в последние месяцы Месси адаптировался к команде и теперь чувствует себя комфортно. По этим причинам аргентинец был бы не против продлить своё пребывание в парижском клубе.

Ранее ходили слухи, что Месси может следующим летом вернуться в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента, но этот трансфер выглядит маловероятным, ведь «сине-гранатовые» установили потолок зарплат, куда не вписывается годовой оклад Лионеля.