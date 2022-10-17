Мбаппе открыто прокомментировал слухи о своём уходе из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о правдивости сведений, распространившихся в СМИ в последние дни.

Напомним, что 23-летний форвард связан с возможным уходом из «ПСЖ» из-за разногласий с руководством клуба. Звёздный француз, как утверждается, хочет уйти уже в январе, если это будет возможно.

«Я не просил клуб продать меня в январское трансферное окно, – цитирует Мбаппе издание RMC Sport. – Я не злюсь на руководство, это неправда», – заявил нападающий после матча Лиги 1 против «Марселя», который завершился победой парижан с минимальным счётом.

По слухам, в подписании Килиана Мбаппе заинтересованы английские клубы. Также в спор за футболиста может вернуться мадридский «Реал».