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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил состав на матч с «Марселем»

16 Октября 2022 • 21:12 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1 1.48 X 4.70 2 6.20
Через 0 ч. 10 мин.

Центральным матчем одиннадцатого тура французского чемпионата станет встреча между «ПСЖ» и «Марселем» - главными клубами страны. Накануне игры наставник парижан Кристоф Галтье объявил стартовый состав своей команды.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Бернат, Фабиан, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч между парижским «ПСЖ» и «Марселем» в рамках одиннадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 начнется в 21:45 по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропустите!

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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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