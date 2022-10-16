«ПСЖ» объявил состав на матч с «Марселем»

Центральным матчем одиннадцатого тура французского чемпионата станет встреча между «ПСЖ» и «Марселем» - главными клубами страны. Накануне игры наставник парижан Кристоф Галтье объявил стартовый состав своей команды.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Бернат, Фабиан, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч между парижским «ПСЖ» и «Марселем» в рамках одиннадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 начнется в 21:45 по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропустите!