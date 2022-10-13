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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ уверен в сохранении Хави Симонса, несмотря на пункт о возвращении в «ПСЖ» за 12 млн

13 Октября 2022 • 02:38 Комментировать
ПСВ
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Утрехт
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16.10 15:30

ПСВ рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с полузащитником Хави Симонсом.

19-летний футболист покинул Париж минувшим летом ради получения игровой практики в Эйнхдовене – и явно оправдал ожидания. Как сообщалось недавно, следующим летом «ПСЖ» сможет вернуть перспективного атакующего хавбека всего за 12 млн евро из-за специального пункта в контракте, если сам Симонс согласится на переход. При этом, по данным Eidhovens Dagblad, в ПСВ уверены, что данный трансфер не состоится, поскольку голландец определённо предпочтёт продолжать развитие на родине.

Отыграв 14 матчей в составе эйндховенцев, Хави Симонс записал себе в актив восемь голов и четыре результативных паса. Соглашение игрока рассчитано до 2027 года.

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ПСВ ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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