ПСВ уверен в сохранении Хави Симонса, несмотря на пункт о возвращении в «ПСЖ» за 12 млн

ПСВ рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с полузащитником Хави Симонсом.

19-летний футболист покинул Париж минувшим летом ради получения игровой практики в Эйнхдовене – и явно оправдал ожидания. Как сообщалось недавно, следующим летом «ПСЖ» сможет вернуть перспективного атакующего хавбека всего за 12 млн евро из-за специального пункта в контракте, если сам Симонс согласится на переход. При этом, по данным Eidhovens Dagblad, в ПСВ уверены, что данный трансфер не состоится, поскольку голландец определённо предпочтёт продолжать развитие на родине.

Отыграв 14 матчей в составе эйндховенцев, Хави Симонс записал себе в актив восемь голов и четыре результативных паса. Соглашение игрока рассчитано до 2027 года.