«ПСЖ» озвучил цену на Мбаппе

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» будет готов рассмотреть продажу своего нападающего Килиана Мбаппе. По информации от Telegraph Football, парижане оценивают форварда в 300-350 миллионов евро, поэтому в январе француз может стать самым дорогим футболистом в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен своим положением в «ПСЖ» и хотел бы покинуть команду в самое ближайшее время. При этом парижане не хотят продавать футболиста в январское трансферное окно.

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере Мбаппе, но «ПСЖ» не хочет продавать француза в «королевский клуб».