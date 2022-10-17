Мбаппе в матче с «Марселем» сделал то, чего не делал ранее в сезоне

В рамках 11-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на своем домашнем стадионе принимал «Марсель». Встреча завершилась минимальной победой парижан со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал бразилец Неймар, отметившийся голом в концовке первого тайма после паса Килиана Мбаппе. Примечательно, что это первый ассист в сезоне для французского нападающего.

После вчерашней победы подопечные Кристофа Галтье с 29 баллами закрепились на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три пункта. Следующий матч «ПСЖ» сыграет на выезде против «Аяччо».