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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе в матче с «Марселем» сделал то, чего не делал ранее в сезоне

17 Октября 2022 • 08:28 Комментировать
ПСЖ
1:0
Марсель
окончен

В рамках 11-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на своем домашнем стадионе принимал «Марсель». Встреча завершилась минимальной победой парижан со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал бразилец Неймар, отметившийся голом в концовке первого тайма после паса Килиана Мбаппе. Примечательно, что это первый ассист в сезоне для французского нападающего.

После вчерашней победы подопечные Кристофа Галтье с 29 баллами закрепились на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три пункта. Следующий матч «ПСЖ» сыграет на выезде против «Аяччо».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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