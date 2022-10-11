«ПСЖ» следующим летом может выкупить Симонса за 12 миллионов евро

«ПСЖ» следующим летом может вернуться полузащитника Хави Симонса, который пару месяцев назад перебрался в эйндховенский ПСВ. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане прописали в сделке с голландским клубом опцию выкупа, которая составляет 12 миллионов евро.

Тем не менее, подобная возможность будет доступна у «ПСЖ» только следующим летом. Если футболист добьётся серьёзного прогресса, парижане могут активировать эту опцию, чтобы подороже продать голландца в другую команду.

В новом сезоне Симонс провёл за ПСВ 9 матчей в чемпионате Голландии. В этих поединках 19-летний хавбек отметился шестью голами и тремя результативными передачами.