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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос жаждет попасть на чемпионат мира

 
24 Августа 2022 • 20:43 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.20 X 7.50 2 11.50
28.08 21:45

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос жаждет поехать на чемпионат мира, несмотря на то, что с момента перехода в «ПСЖ» он оказался не в лучшей спортивной форме. Наставник испанской сборной Луис Энрике перестал привлекать 36-летнего футболиста к матчам сборной, но, как сообщает испанское издание Marca, Рамос полон мотивации все-таки заработать приглашение, и потому стал усердно работать в составе клуба.

В частности, он сыграл во всех четырех матчах, которые провел «ПСЖ» в текущем сезоне, при том, что в прошлом году на поле появлялся лишь по большим праздникам.

Рамос пропустил прошлый чемпионат Европы, что стало для него первым крупным пропущенным турниром после чемпионата Европы в 2004 году.

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ПСЖ Серхио Рамос
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