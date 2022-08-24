Рамос жаждет попасть на чемпионат мира

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос жаждет поехать на чемпионат мира, несмотря на то, что с момента перехода в «ПСЖ» он оказался не в лучшей спортивной форме. Наставник испанской сборной Луис Энрике перестал привлекать 36-летнего футболиста к матчам сборной, но, как сообщает испанское издание Marca, Рамос полон мотивации все-таки заработать приглашение, и потому стал усердно работать в составе клуба.

В частности, он сыграл во всех четырех матчах, которые провел «ПСЖ» в текущем сезоне, при том, что в прошлом году на поле появлялся лишь по большим праздникам.

Рамос пропустил прошлый чемпионат Европы, что стало для него первым крупным пропущенным турниром после чемпионата Европы в 2004 году.