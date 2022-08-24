Директор «Наполи» провёл встречу с руководством «ПСЖ» по поводу Руиса

Директор «Наполи» Маурицио Микели провёл встречу с представителями «ПСЖ» в Париже по поводу возможных трансферов полузащитника итальянского клуба Фабиана Руиса, а также голкипера парижан Кейлора Наваса, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы снизить свои финансовые запросы до 20 миллионов евро для того, чтобы трансфер 26-летнего Руиса состоялся. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника, чей контракт с «Наполи» истекает летом следующего года, в 55 миллионов евро. В обратном направлении должен проследовать 35-летний Навас.

В минувшем сезоне Руис провёл в составе своей команды 38 матчей, забив в них семь голов и отдав пять результативных передач.