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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Наполи» провёл встречу с руководством «ПСЖ» по поводу Руиса

 
24 Августа 2022 • 13:26 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
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28.08 21:45

Директор «Наполи» Маурицио Микели провёл встречу с представителями «ПСЖ» в Париже по поводу возможных трансферов полузащитника итальянского клуба Фабиана Руиса, а также голкипера парижан Кейлора Наваса, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы снизить свои финансовые запросы до 20 миллионов евро для того, чтобы трансфер 26-летнего Руиса состоялся. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника, чей контракт с «Наполи» истекает летом следующего года, в 55 миллионов евро. В обратном направлении должен проследовать 35-летний Навас.

В минувшем сезоне Руис провёл в составе своей команды 38 матчей, забив в них семь голов и отдав пять результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кейлор Навас Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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