​Президент «ПСЖ» высказался о конфликте Неймара и Мбаппе

В последние недели в прессе активно обсуждается конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе в «ПСЖ». Бразилец после недавней игры против «Монпелье» поставил несколько «лайков» в социальных сетях к публикациям, в которых выражается возмущение от назначения Мбаппе штатным пенальтистом команды.

Комментарий по поводу ситуации дал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаёте проблемы, верно? Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормально», - высказался Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Telefoot.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет против «Монако». Не пропустите текстовую трансляцию.