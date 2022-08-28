Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «ПСЖ» высказался о конфликте Неймара и Мбаппе

 
28 Августа 2022 • 15:55 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.20 X 7.30 2 12.00
Через 4 ч. 37 мин.

В последние недели в прессе активно обсуждается конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе в «ПСЖ». Бразилец после недавней игры против «Монпелье» поставил несколько «лайков» в социальных сетях к публикациям, в которых выражается возмущение от назначения Мбаппе штатным пенальтистом команды.

Комментарий по поводу ситуации дал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаёте проблемы, верно? Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормально», - высказался Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Telefoot.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет против «Монако». Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нант 3:1 Тулуза 2.40 3.30 3.00
Идет 50 минута Брест 0:5 Монпелье 1.88 3.65 4.05
Идет 47 минута Труа 1:0 Анже 2.45 3.30 2.90
Идет 49 минута Лорьян 2:0 Клермон
Идет 46 минута Ницца 0:3 Марсель 2.75 3.45 2.50
28.08  18:05 Реймс ... Лион 4.20 4.00 1.75
28.08  21:45 ПСЖ ... Монако 1.20 7.30 12.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
16:01 · Франция. Лига 1
«Нант» обыграл «Тулузу», уступив в первом тайме
15:55 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» высказался о конфликте Неймара и Мбаппе
10:46 · Англия. Премьер-лига
Пакета прибыл в Лондон для трансфера в «Вест Хэм»
09:42 · Италия. Серия А
Два клуба претендуют на полузащитника «Ювентуса» Артура
08:23 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Зенита» в шаге от перехода в «Ювентус»
07:43 · Италия. Серия А
«ПСЖ» усилится полузащитником сборной Испании
07:02 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: «Игроки «ПСЖ» будто ходят по воде»
27 Августа
23:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» забил два мяча «Ренну» и возглавил Лигу 1
23:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» арендовал Эрреру у «ПСЖ» официально
21:22 · Италия. Серия А
Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал приближающийся приход Паредеса
20:36 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Наполи» согласовали стоимость трансфера Фабиана Руиса 1
20:03 · Франция. Лига 1
«Осер» поднялся в группу лидеров, обыграв «Страсбург»
15:36 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» отдал своего вундеркинда в «Сандерленду»
13:31 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 28 августа 2022
11:20 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» заинтриговали новыми трансферами 2
Все новости
Рекомендуем