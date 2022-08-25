«ПСЖ» назначил новый раунд переговоров с «Фулхэмом» по трансферу Кюрзава

«ПСЖ» продолжает вести переговоры с «Фулхэмом» по продаже своего левого защитника Левена Кюрзава. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что клубы назначили новую встречу для закрытия сделки.

Обе стороны ведут диалог о полноценном трансфере. Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва уже успел одобрить кандидатуру Кюрзава. Португалец считает, что Левен действительно может усилить «дачников».

Напомним, что новый тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье уже указал Кюрзава на дверь. Футболист перебрался в команду летом 2015 года из «Монако», но не смог оправдать ожидания болельщиков.