Неймар не сумел реализовать только 3 из 31 пенальти в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар справедливо может считаться одним из лучших исполнителей пенальти в мире на данный момент.

Бразилец подошёл к точке 31 раз с момента перехода в «ПСЖ», успешно реализовав 28 ударов и лишь трижды допустив осечку, отмечает TNT Sports Brasil. Именно точный удар 30-летнего форварда с пенальти в сегодняшнем матче чемпионата Франции против «Монако» позволил парижанам уйти от поражения – встреча завершилась со счётом 1:1.

С начала текущего сезона Неймар записал в свой актив уже восемь забитых мячей (три из них – с пенальти) и шесть результативных передач во всех турнирах.