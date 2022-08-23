Агент: «Головин потянул бы уровень «ПСЖ»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о текущем состоянии своего клиента.

Напомним, что 28 августа монегаски в рамках 4-го тура чемпионата Франции встретятся с действующим чемпионом «ПСЖ». По словам Клюева, Головин полностью готов к этому матчу и не испытывает никаких проблем со здоровьем. Также агент считает, что его клиент мог бы играть за клуб уровня парижан, но пока никаких переговоров не было.

«Потянул бы Александр уровень «ПСЖ»? 100% и Саша не раз это уже доказывал», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл в составе «Монако» четыре матча, не отметившись результативными действиями.