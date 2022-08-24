Эррера разорвал контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера отныне является свободным агентом. По информации от журналиста Адриена Гренье, испанский хавбек во вторник уладил последние детали своего ухода из команды Кристофа Галтье.

Таким образом, о возвращении футболиста в «Атлетик» Бильбао будет объявлено в ближайшее время. Эррера ранее заявил, что хочет остаться в «ПСЖ», но затем полузащитник увидел, что руководство не хочет оставлять его в команде.

Напомним, что Эррера выступал за «Атлетик» Бильбао до лета 2014 года, после чего отправился в «Манчестер Юнайтед». Ранее футболист также выступал в Испании за «Реал» Сарагосу.