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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» арендовал Эрреру у «ПСЖ» официально

 
27 Августа 2022 • 23:18 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.20 X 7.30 2 12.00
Через 21 ч. 33 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера вернулся в «Атлетик» Бильбао.

33-летний футболист пополнил ряды баскского клуба на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщается на официальном сайте «Атлетика». Договор также предусматривает опцию полноценного выкупа игрока.

Андер Эррера защищал цвета «Атлетика» с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 36 млн евро. В составе «ПСЖ» испанец провёл 95 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека в 10 млн евро.

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