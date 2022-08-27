Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера вернулся в «Атлетик» Бильбао.

33-летний футболист пополнил ряды баскского клуба на правах аренды до конца сезона 2022/23, сообщается на официальном сайте «Атлетика». Договор также предусматривает опцию полноценного выкупа игрока.

Андер Эррера защищал цвета «Атлетика» с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 36 млн евро. В составе «ПСЖ» испанец провёл 95 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека в 10 млн евро.