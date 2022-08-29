Головин рассказал, что думает о звёздном трио Месси - Неймар - Мбаппе

Российский хавбек «Монако» Александр Головин дал интервью журналисту «Чемпионата» после матча с «ПСЖ» в четвертом туре Лиги 1. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В активе Головина результативная передача.

«Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. Но они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», - сказал россиянин.

После вчерашнего матча в копилке «Монако» стало пять очков. Команда Головина занимает сейчас 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Следующий поединок монегаски проведут на домашнем стадионе против «Труа». Игра состоится в среду, 31 августа.